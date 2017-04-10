Появилось видео с места пожара в Храме всех религий

Сообщение о пожаре в Храме всех религий поступило от очевидца возгорания, в 04.35 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ. Спустя почти 2 часа с момента сообщения, в 6.32, спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 кв. метров и не допустить дальнейшего распространения пламени.

В процессе тушения на втором этаже здания обнаружено тело мужчины, личность которого на данный момент устанавливается.