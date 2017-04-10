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09:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео с места пожара в Храме всех религий

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео с места пожара в Храме всех религий в Казани. Его предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в Храме всех религий поступило от очевидца возгорания, в 04.35 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по РТ. Спустя почти 2 часа с момента сообщения, в 6.32, спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 кв. метров и не допустить дальнейшего распространения пламени.

В процессе тушения на втором этаже здания обнаружено тело мужчины, личность которого на данный момент устанавливается.

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