Плавучий ресторан чуть не затонул в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы происшествия, инцидент произошел в микрорайоне Тулака. Плавучий ресторан неожиданно начал крениться на бок и понтон залило водой. Объект рисковал утонуть, однако, двум пожарным расчетам МЧС при помощи пяти мотопомп удалось спасти его.

По информации регионального ГУ МЧС, причиной инцидента стала изношенность объекта, а именно, ржавчина, из-за которой строение начало пропускать воду.