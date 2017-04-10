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09:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Плавучий ресторан чуть не затонул в Волгограде

Плавучий ресторан едва не ушел под воду в Советском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы происшествия, инцидент произошел в микрорайоне Тулака. Плавучий ресторан неожиданно начал крениться на бок и понтон залило водой. Объект рисковал утонуть, однако, двум пожарным расчетам МЧС при помощи пяти мотопомп удалось спасти его.

По информации регионального ГУ МЧС, причиной инцидента стала изношенность объекта, а именно, ржавчина, из-за которой строение начало пропускать воду.

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