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09:24 (мск), источник: РИА Новости

В Харькове прогремел взрыв, пострадал подросток

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Мальчик пострадал от взрыва неизвестного предмета в Харькове, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Харьковской области.

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Мальчик пострадал от взрыва неизвестного предмета в Харькове, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Харьковской области.

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Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции Харькова накануне вечером, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, в этот день два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет, 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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