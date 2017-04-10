Крабовое дело на 40 миллионов расследуют в Приморье

Приморская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований таможенного законодательства. Установлено, что в 2015—2016 гг. г. ООО «Озерки» неоднократно оформляло через Хасанскую таможню экспорт живого краба, выращенного в искусственных условиях на предприятии. Общая стоимость перемещенного товара превысила 40 млн. рублей.

По информации Приморского территориального Управления Росрыболовства названная организация не согласовывала размещение прудового хозяйства и его не имеет.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По результатам их рассмотрения возбуждено девять уголовных дел (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Ход расследования находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры.

Вилитари Филатов.