Крабовое дело на 40 миллионов расследуют в Приморье
Во Владивостоке по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту контрабанды, сообщает ИА Дейта.
Во Владивостоке по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту контрабанды, сообщает ИА Дейта.
Приморская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований таможенного законодательства. Установлено, что в 2015—2016 гг. г. ООО «Озерки» неоднократно оформляло через Хасанскую таможню экспорт живого краба, выращенного в искусственных условиях на предприятии. Общая стоимость перемещенного товара превысила 40 млн. рублей.
По информации Приморского территориального Управления Росрыболовства названная организация не согласовывала размещение прудового хозяйства и его не имеет.
Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По результатам их рассмотрения возбуждено девять уголовных дел (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Ход расследования находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры.
Вилитари Филатов.