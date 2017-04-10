В Сочи автомобилист с ножом напал на сотрудника ДПС

Нарушитель задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает главное управление по МВД России по Краснодарскому краю.

«В ходе проверки документов водитель нанес три ножевых ранения полицейскому. Второй сотрудник для обезвреживания нападавшего применил табельное оружие, предварительно выстрелив в воздух», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему уже оказывают медицинскую помощь. «ФедералПресс» напоминает, что недавно в Ставропольском крае сотрудник ДПС бросился на водителя.