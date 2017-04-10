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09:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Сочи автомобилист с ножом напал на сотрудника ДПС

СОЧИ, 10 апреля, РИА ФедералПресс. Водитель автомобиля в Сочи напал на сотрудника ДПС при просьбе последнего проверить документы.

Нарушитель задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает главное управление по МВД России по Краснодарскому краю.

«В ходе проверки документов водитель нанес три ножевых ранения полицейскому. Второй сотрудник для обезвреживания нападавшего применил табельное оружие, предварительно выстрелив в воздух», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему уже оказывают медицинскую помощь. «ФедералПресс» напоминает, что недавно в Ставропольском крае сотрудник ДПС бросился на водителя.

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