Двое человек погибли и двое пострадали в ДТП в Волгоградской области
В воскресенье, 9 апреля, в Октябрьском районе 51-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Сандеро», двигался со стороны Котельниково в сторону Волгограда.
В воскресенье, 9 апреля, в Октябрьском районе 51-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Сандеро», двигался со стороны Котельниково в сторону Волгограда.
Водитель не справился с управлением автомобиля и на высокой скорости, выехал на обочину, наехал на дорожные знаки и совершил опрокидывание машины, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию ГУ МВД по Волгоградской области.
В результате аварии водитель и 30-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, погибли на месте, еще двое пассажиров 26 и 33 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Автомобиль представляет из себя смятое железо.