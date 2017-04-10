Двое человек погибли и двое пострадали в ДТП в Волгоградской области

Водитель не справился с управлением автомобиля и на высокой скорости, выехал на обочину, наехал на дорожные знаки и совершил опрокидывание машины, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате аварии водитель и 30-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, погибли на месте, еще двое пассажиров 26 и 33 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Автомобиль представляет из себя смятое железо.