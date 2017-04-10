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09:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже сбивший на «зебре» 79-летнюю женщину водитель пойдет под суд

Женщина жива.

Силовики завершили расследование уголовного дела 42-летнего воронежца, который на автомобили Audi A6 сбил 79-летнюю пенсионерку, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в субботу, 8 апреля. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Театральная весной 2016 года. Женщина осталась жива.

По версии следствия, 21 мая 2016 года воронежец на Audi A6 ехал по Театральной, повернув со стороны улицы Орджоникидзе в направлении к улице Карла Маркса. Мужчина не «не принял своевременных мер к снижению скорости автомобиля» и на «зебре» сбил 79-летнюю пенсионерку. Женщину доставили в больницу. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Автомобилист вину признал и возместил пострадавшей моральный и материальный вред. Дело передано в суд.

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