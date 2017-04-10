В Воронеже сбивший на «зебре» 79-летнюю женщину водитель пойдет под суд
Женщина жива.
Женщина жива.
Силовики завершили расследование уголовного дела 42-летнего воронежца, который на автомобили Audi A6 сбил 79-летнюю пенсионерку, сообщила
По версии следствия, 21 мая 2016 года воронежец на Audi A6 ехал по Театральной, повернув со стороны улицы Орджоникидзе в направлении к улице Карла Маркса. Мужчина не «не принял своевременных мер к снижению скорости автомобиля» и на «зебре» сбил 79-летнюю пенсионерку. Женщину доставили в больницу.
Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Автомобилист вину признал и возместил пострадавшей моральный и материальный вред. Дело передано в суд.