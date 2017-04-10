Директор самарской «Клиники Жданова», где заживо сгорели двое пациентов, амнистирована судом

Напомним, пожар в Центре наркологии Жданова (ООО «Клиника Жданова») произошел в июле 2014 года. Частная клиника организована супругами Николаем и Любовью Ждановыми в 2009 г., ее специализация — лечение запойных граждан и лиц, больных наркоманией, на платной основе. Стоимость одного дня пребывания в клинике составляет около 2,5 тыс. Частная клиника организована супругами Николаем и Любовью Ждановыми в 2009 г., лечиться здесь можно анонимно или под вымышленным именем. Подписи пациентов на части документов при оформлении в больницу отсутствуют — многие из них просто не в состоянии расписаться. Большинство пьющих граждан сюда доставляются родственниками. При поступлении больного такой деликатный вопрос, как последующая их фиксация (связывание), никогда не ставится, но этот вид принудительного удержания пациентов в клинике Жданова, как и в большинстве центров по лечению алкогольной и наркотической зависимости, присутствовал всегда.

Как пишет издание, на момент возгорания в клинике лежало восемь пациентов, среди них — 39-летний Виктор Н. и 31-летний Сергей Ч. Первого в Центр наркологии на три дня положили родственники, чтобы прокапать лекарства. К моменту возгорания он якобы уже был довольно адекватен и готовился к выписке. Как рассказали позднее его родственники, Виктор Н. на тот момент связывали только ночью — чтобы «не бился и не упал». У Сергея Ч. ситуация была серьезнее: его оформили на пять дней, он был зафиксирован и практически все время находился в бессознательном состоянии, под действием лекарств. Оба пациента лежали в двухместной палате без окон.

Главврач клиники Николай Жданов, допрошенный в суде как свидетель, подтвердил, что Ч. и Н. были связаны, как «опасные для себя и окружающих. В состоянии выхода из интоксикации они становились невменяемыми, у них начинались галлюцинации, они могли причинить вред». Со слов Жданова, матери больных якобы давали «устное разрешение» на их фиксацию.

Пожар произошел в клинике днем 20 июля 2014 года. Причиной возгорания, предположительно, стал непотушенный окурок. Врачи, медперсонал и большинство пациентов успели выскочить в окна и двери — все, кроме связанных Ч. и Н. Их тела, уже после устранения возгорания, обнаружили пожарные.

Директора ООО «Клиника Жданова» Любовь Жданову после ЧП увезли на «скорой» в больницу с инфарктом.

СК возбудил по факту гибели пациентов на пожаре уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Затем статья была переквалифицирована на другую — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Дело передали на расследование в органы полиции. В 2016 г. оно дошло до суда, обвинение предъявили супруге Жданова, директору клиники Любови Ждановой. Главным ее нарушением, как арендодателя помещения, являлось отсутствие в клинике противопожарной сигнализации. Кроме того, пожарный и основной входы в клинику были почти всегда закрыты, ключи от пожарного входа были только у главврача и одного из санитаров.

Как сообщает «СО», при рассмотрении дела в суде Жданова полностью признала свою вину в нарушении правил противопожарной безопасности. Попросила прощения у родственников погибших пациентов, выплатила им материальную компенсацию на организацию похорон и частично — моральный вред (родственники Н. Частная клиника организована супругами Николаем и Любовью Ждановыми в 2009 г., Ч. — 3 млн руб.). При назначении наказания суд учел это как смягчающие обстоятельства и назначил Ждановой условный срок — три года — с испытательным сроком три года. Кроме того, директор ООО «Клиника Жданова» попала под амнистию в связи с 70-летием Победы и тем же приговором суда освобождена от отбывания наказания, а судимость с нее снята. Недавно приговор вступил в законную силу.