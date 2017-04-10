Вооруженный автолюбитель задержан во Владивостоке
Во Владивостоке полицейские задержали участника дорожного конфликта на улице Нейбута, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке полицейские задержали участника дорожного конфликта на улице Нейбута, сообщает ИА «Дейта».
Установлено, что молодые люди на автомашине Сузуки Свифт двигались по улице Нейбута. В районе дома № 32 их движению воспрепятствовал водитель автомашины Инфинити. В ходе конфликта мужчина из внедорожника произвел выстрел в своего оппонента, после чего скрылся.
В результате происшествия 20-летний водитель Сузуки получил травму. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение.
Вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего жителя Владивостока. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. У задержанного изъят травматический пистолет «Оса».
По данному факту проводится проверка, сообщает УМВД Приморья.
Михаил Грач.