Вооруженный автолюбитель задержан во Владивостоке

Установлено, что молодые люди на автомашине Сузуки Свифт двигались по улице Нейбута. В районе дома № 32 их движению воспрепятствовал водитель автомашины Инфинити. В ходе конфликта мужчина из внедорожника произвел выстрел в своего оппонента, после чего скрылся.

В результате происшествия 20-летний водитель Сузуки получил травму. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнего жителя Владивостока. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. У задержанного изъят травматический пистолет «Оса».

По данному факту проводится проверка, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.