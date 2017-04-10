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09:57 (мск), источник: VN.ru

Двойное убийство раскрыто в Новосибирской области

В райцентре Чистоозерное в одной из квартир дома по улице Промышленной были найдены тела двух мужчин. Один умер на месте, второй скончался в больнице. Убийцей оказался местный авторитет.

В райцентре Чистоозерное Новосибирской области (420 километров к западу от Новосибирска) сотрудники полиции раскрыли двойное убийство. Накануне здесь в одной из квартир дома по улице Промышленной были найдены тела двух мужчин. Для восстановления всех подробностей произошедшего полицейские провели комплекс мероприятий.

«Как было установлено, вечером 6 апреля в квартире компания местных жителей распивала спиртное, — сообщили в ГУ МВД по региону. — Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 31-летний подозреваемый нанес несколько ножевых ранений безработным местным жителям 1972 и 1975 годов рождения. От полученных ранений первый мужчина скончался на месте, второй — в медицинском учреждении».

На месте происшествия полицейские организовали масштабную работу, направленную на розыск подозреваемого. С целью установления свидетелей и очевидцев были опрошены десятки соседей и знакомых потерпевших. Оперативники проверили на причастность к преступлению местных жителей, ранее судимых за тяжкие деяния. В итоге сыщики в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого убийцы, которым оказался безработный 31-летний местный житель. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и разбой.

Однако представитель СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко высказал несколько иную версию произошедшей трагедии. «Вечером в квартиру в состоянии алкогольного опьянения с целью вымогательства у хозяина пришел ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, — говорит Максименко. — Увидев, что в квартире, помимо ее хозяина, находится также другой мужчина, злоумышленник, ошибочно приняв последнего за иное лицо, нанесшее ему некоторое время назад личную обиду, ударил мужчину несколько раз в область головы куском металлической арматуры. Далее обвиняемый под надуманным предлогом потребовал у хозяина квартиры деньги, а затем с целью убийства нанес ему множественные удары ножом в область головы и шеи, от которых тот скончался на месте преступления. После этого злоумышленник покинул квартиру».

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