Прогулка молодой пары из Уфы закончилась операцией спасателей

Сотрудники уфимской «Службы спасения 112» в лесу нашли потерявшегося 18-летнего парня и его 17-летнюю подругу.

Воскресным днем ребята решили прогуляться в лесном массиве между санаторием «Зеленая Роща» и ВДНХ. Молодые люди настолько увлеклись прогулкой, что не заметили как забрели слишком далеко. Начало темнеть — подростки лишились последних ориентиров. Бродя по глубокому снегу они промокли и замерзли. Вскоре они решили позвонить в «Службу спасения 112».

— Наши сотрудники смогли быстро найти пропавших подростков. Ребята сильно замерзли, их сразу передали бригаде «Скорой Помощи», рассказали в уфимской «Службе спасения 112».