Учащийся самарского колледжа продал чужой автомобиль, приняв его за бесхозный
В Самаре сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, продавшего чужой автомобиль, приняв его за бесхозный, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Самаре сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, продавшего чужой автомобиль, приняв его за бесхозный, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию за помощью обратился 40-летний мужчина, заявивший, что не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-2107 1991 года выпуска на привычном месте — около дома, расположенного на ул.
На место происшествия прибыла
В ходе
Оказалось, что автомобиль отечественного производства приглянулся 23-летнему самарцу. Как следовало из собранных материалов, во дворе дома он заметил машину, у которой отсутствовали фара и бампер, а так же была разбита форточка. Такие обстоятельства навели молодого человека на мысль о том, что транспортное средство бесхозное. Он решил воспользоваться этим и продать «железного коня» за 5 тыс. рублей. Житель областной столицы нашел покупателей и обозначил свои условия. Когда встал вопрос о наличии на продаваемый автомобиль документов, парень заявил об их пропаже. Такой ответ удовлетворил потенциальных владельцев автотранспорта, которые отдали деньги и отбуксировали свою покупку, а в последствии продали ее.
К настоящему времени сотрудниками полиции установлены основные подробности случившегося. Подозреваемый — ранее не судимый учащийся одного из самарских колледжей признал свою вину.