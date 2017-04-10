Учащийся самарского колледжа продал чужой автомобиль, приняв его за бесхозный

В полицию за помощью обратился 40-летний мужчина, заявивший, что не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-2107 1991 года выпуска на привычном месте — около дома, расположенного на ул. Ново-Садовой. Заявитель рассказал о том, что машина была не на ходу, стояла долгое время на одном месте, и мужчина периодически проверял ее, но в это утро автомобиль исчез. Собственные усилия по поиску пропавшего автотранспорта не увенчались успехом. Полицейские установили особые приметы исчезнувшего имущества, после чего приступили к проверке полученной информации и выяснению подробностей произошедшего.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка провели осмотр местности, изъяли необходимые улики и опросили жильцов ближайших домов. При проведении комплекса мероприятий сотрудники полиции собрали сведения, свидетельствующие о краже транспортного средства. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре выяснили, что незадолго до пропажи к автомобилю подходили мужчины и о чем-то разговаривали. После разговора они отбуксировали автомобиль в неизвестном направлении. Основываясь на установленных фактах, полицейские установили личности и местонахождение мужчин. Вскоре стали известны подробности пропажи.

Оказалось, что автомобиль отечественного производства приглянулся 23-летнему самарцу. Как следовало из собранных материалов, во дворе дома он заметил машину, у которой отсутствовали фара и бампер, а так же была разбита форточка. Такие обстоятельства навели молодого человека на мысль о том, что транспортное средство бесхозное. Он решил воспользоваться этим и продать «железного коня» за 5 тыс. рублей. Житель областной столицы нашел покупателей и обозначил свои условия. Когда встал вопрос о наличии на продаваемый автомобиль документов, парень заявил об их пропаже. Такой ответ удовлетворил потенциальных владельцев автотранспорта, которые отдали деньги и отбуксировали свою покупку, а в последствии продали ее.

К настоящему времени сотрудниками полиции установлены основные подробности случившегося. Подозреваемый — ранее не судимый учащийся одного из самарских колледжей признал свою вину.