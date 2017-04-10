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09:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Киева с выставки украли огромную писанку

Как сообщил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, писанка, которую предположительно увезли с выставки на машине, больше всего нравилась посетителям.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. На минувших выходных на Софийской площади в столице открылся седьмой Всеукраинский фестиваль писанок, в рамках которого представлены около 500 пасхальных яиц, разрисованных в разных уголках страны.

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Вместе с тем на мероприятии не обошлось без краж. Как сообщил куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, была украдена одна из писанок, на которой изображена такса.

«Пропала одна из самых красивых писанок — на которой была изображена такса. Она нравилась посетителям больше всего, люди фотографировались рядом. Мы предполагаем, что кто-то накрыл ее, снял и увез на машине», — цитирует Добруцкого «Сегодня».

Он уточнил, что об инцидента сообщили в полицию.

Напомним, накануне православные верующие отмечали Вербное воскресенье.

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