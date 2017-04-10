10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе второклассник пытался потушить пожар и получил ожоги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Столинские спасатели получили сообщение о пожаре 9 апреля в 19.01. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела открытым пламенем хозяйственная постройка. Хозяева находились на улице.

«По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. До прибытия подразделений МЧС, сын хозяйки — второклассник — пытался самостоятельном затушить пожар, не сказав взрослым. Мальчик получил ожоги 1,2 А степени обеих ног (25% тела) и был доставлен в больницу», — рассказал Виталий Новицкий.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Огнем повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в хозяйственном строении.