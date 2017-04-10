Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
В Минске рассказали о кредите на $1 млрд «на хороших условиях»
Захарова назвала причину удара США по Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Столинском районе второклассник пытался потушить пожар и получил ожоги

Столинские спасатели получили сообщение о пожаре 9 апреля в 19.01. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела открытым пламенем хозяйственная постройка. Хозяева находились на улице.

Источник: БЕЛТА

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе второклассник пытался потушить пожар и получил ожоги, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Столинские спасатели получили сообщение о пожаре 9 апреля в 19.01. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горела открытым пламенем хозяйственная постройка. Хозяева находились на улице.

«По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. До прибытия подразделений МЧС, сын хозяйки — второклассник — пытался самостоятельном затушить пожар, не сказав взрослым. Мальчик получил ожоги 1,2 А степени обеих ног (25% тела) и был доставлен в больницу», — рассказал Виталий Новицкий.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Огнем повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в хозяйственном строении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
Последняя надежда «Магнитки»: анонс второго матча финала КХЛ Сегодня в Магнитогорске состоится второй матч финала Кубка Гагарина. В первой игре СКА оказался сильнее «Металлурга» со счетом 5:4
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь