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11:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Таможня Иркутска выявила незаконный вывоз леса в Китай стоимостью 22,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывоза круглого леса в Китай таможенной стоимостью 22,7 млн рублей и неуплату таможенных платежей. Максимальная санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Установлено, что таможенным представителем от лица иркутской компании 3 года назад было подано 49 деклараций на товары. На экспорт был заявлен лесоматериал из сосны объемом 4,3 тысячи кубометров и таможенной стоимостью 22,7 млн рублей. Лес экспортировался в Маньчжурию. В качестве подтверждающих документов в таможню был предоставлен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов и поддельная лесная декларация.

«Данная махинация была направлена на то, чтобы с помощью фиктивных документов получить разовую лицензию Минпромторга, при наличии которой действует льготная ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15%», — отметили в ведомстве.

В связи с чем, отделением дознания Иркутской таможни в отношении генерального директора фирмы -лесоэкспортера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), а также по п. «г» ч.2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере). Общая сумма неуплаты таможенных платежей по данному уголовному делу составила более 24,3 млн рублей (без учета пени).

В настоящее время данное уголовное дело передано Иркутской таможней в органы предварительного расследования.

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