Сразу 17 машин ДПС гнались за одной Toyota Platz

Очевидцы насчитали среди преследующих 17 автомобилей ДПС. Во время погони Toyota Platz столкнулась с другой машиной и была заблокирована патрульными. Однако водитель «японки» не пожелал сдаваться, заблокировал двери и попытался продолжить движение. Стражам порядка пришлось разбить стекло и заковать непокорного водителя в наручники.

Преследование началось на улице Петухова и продолжилось на «винаповском» мосту на участке движения в сторону ТЦ «Мега». На требование остановиться водитель белой Toyota не реагировал, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Нарушителем спокойствия оказался нетрезвый 55-летний мужчина, ранее лишенный прав по 3 части статьи 12.27 («Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен). На этот раз в его отношении были составлены протоколы за неповиновение и вождение в нетрезвом виде.

Читатели паблика бурно отреагировали на увиденное: одни сравнили погоню с компьютерной игрой GTA, другие — с голливудскими съемками фильма «Форсаж-9». Больше всего возникло вопросов по количеству преследователей. «А если не Platz был бы, а нормальное двигло стояло под капотом, типа Х5, Subaru — за ними бы отправили 200 экипажей?!» — задался вопросом Александр Тупикин.

В августе прошлого года уходящий от погони ДПС водитель Subaru Impreza устроил массовое ДТП на Мочищенском шоссе. Он зацепил Mazda 3, Toyota Corolla и автобус МАЗ маршрута № 53, которые стояли на светофоре во встречном направлении. В результате машины получили серьезные повреждения, а люди чудом избежали серьезных травм.

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