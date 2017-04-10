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10:04 (мск), источник: Югополис

Кубанское ООО «Континент» заподозрили в неуплате налогов

Возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Источник: Югополис

Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Континент», подозреваемой в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере.

Предприятие осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли зерном. По версии следствия, руководитель организации в октябре 2015 года предоставила в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость, внеся в нее ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 10,9 миллиона рублей. Сумма неуплаты составила 99% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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