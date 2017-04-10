Кубанское ООО «Континент» заподозрили в неуплате налогов

Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Континент», подозреваемой в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере.

Предприятие осуществляет свою деятельность в сфере оптовой торговли зерном. По версии следствия, руководитель организации в октябре 2015 года предоставила в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость, внеся в нее ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 10,9 миллиона рублей. Сумма неуплаты составила 99% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.