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10:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

Вместо выплаты зарплаты деньги были израсходованы на решение текущих финансовых вопросов предприятия.

Уголовное дело о невыплате зарплаты возбуждено в отношении руководителя нижегородской логистической компании, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, руководитель не выплачивал зарплату с сентября по ноябрь 2015 года. Общая сумма задолженности превысила 757 тысяч рублей. При этом, по данным следствия, в кассе предприятия были достаточные для погашения долгов средства, однако их тратили на решение текущих финансовых вопросов.

Зарплату сотрудники компании получили только после вмешательства прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ — «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации». Руководителю грозит до трех лет лишения свободы.

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