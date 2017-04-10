Подразделение расчетно-кассового центра сгорело в Индустриальном районе Хабаровска

Сегодня, 10 апреля, в Индустриальном районе Хабаровска загорелось подразделение городского РКЦ — абонентный отдел № 5, занимающийся вопросами начисления коммунальных платежей и регистрации граждан по месту жительства, сообщает портал «Губерния». Причиной пожара мог стать радиомодем: огонь появился в том месте, где было установлено это устройство.

Контора расположена на первом этаже жилого дома. Первым делом пожарные провели эвакуацию жильцов — свои квартиры покинули 15 человек.

Проникнуть внутрь горящего отдела оказалось проще через окно. Выдернув решетку, расчеты начали заливать горящую оргтехнику, мебель и стеллажи с документами. Площадь горения караул оценил в 50 квадратных метров, пламя было сбито в течение получаса.

Пожар нанес значительный ущерб: сгорели компьютеры и часть документов. Паспорта и картотеки, хранившиеся в помещении, уцелели благодаря огнестойкому сейфу.

Сотрудники абонентного отдела предупреждают горожан, что прием по вопросам регистрации и коммунальных начислений теперь будет вестись по другому адресу: Краснореченская, 199.