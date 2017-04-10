Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Алика Смехова «изумилась» нарядом Елены Ваенги
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
11:40 (мск), источник: VLADNEWS

20-летняя девушка умерла во время поездки в автомобиле такси в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются.

В Приморье молодая девушка погибла при поездке в такси, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на минувших выходных, в ночь с субботы на воскресенье. Водитель такси прибыл на вызов в город Большой Камень, откуда забрал девушку 20-ти лет. Изрядно подвыпившая пассажирка направлялась в поселок Дунай. Доехав до города Фокино, водитель услышал странные хрипы, доносящиеся с заднего сиденья, после чего девушка упала без сознания. Таксист незамедлительно доставил девушку в ближайшую больницу, где врачи смогли только констатировать факт смерти 20-летней девушки.

Стоит отметить, что мужчина забирал пассажирку в далеко не трезвом состоянии: девушка даже не могла стоять на ногах, в салон авто ее грузили третьи личности. По информации от источника агентства, девушка умерла собственной смертью от передозировки алкоголем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за простой на остановках
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Россияне поддержали запрет социальных сетей для детей до 14 лет
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче в сериале Певец снимется в криминальном сериале, посвященном убийству знаменитого итальянского кутюрье
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь