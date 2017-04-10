20-летняя девушка умерла во время поездки в автомобиле такси в Приморье

В Приморье молодая девушка погибла при поездке в такси, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на минувших выходных, в ночь с субботы на воскресенье. Водитель такси прибыл на вызов в город Большой Камень, откуда забрал девушку 20-ти лет. Изрядно подвыпившая пассажирка направлялась в поселок Дунай. Доехав до города Фокино, водитель услышал странные хрипы, доносящиеся с заднего сиденья, после чего девушка упала без сознания. Таксист незамедлительно доставил девушку в ближайшую больницу, где врачи смогли только констатировать факт смерти 20-летней девушки.

Стоит отметить, что мужчина забирал пассажирку в далеко не трезвом состоянии: девушка даже не могла стоять на ногах, в салон авто ее грузили третьи личности. По информации от источника агентства, девушка умерла собственной смертью от передозировки алкоголем.