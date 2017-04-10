В Туринске рухнула 30-метровая труба хлебокомбината

Утром 10 апреля на территории Туринского хлебокомбината обрушилась 30-метровая дымовая труба. Обломки повредили три гаража и линию электропередачи, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавших нет, ущерб устанавливается. Организована проверка по факту ЧП.

Стоит отметить, что угольная котельная на предприятии давно не работает, а труба признана аварийной. В ноябре 2016 года суд по иску районной прокуратуры обязал хлебокомбинат ее демонтировать, но это решение не было исполнено.