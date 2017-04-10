В Челябинске из-за огнетушителя оцепили дошкольное учреждение

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД города, сотрудники Центра утром позвонили в ЕДДС города. Им показался подозрительным огнетушитель в здании.

Сотрудники полиции с кинологами сразу же выехали на место происшествия, территория учреждения была оцеплена. Детей в Центре в это время не было.

«Никаких опасных устройств на территории Центра обнаружено не было. Огнетушитель оказался в порядке», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Челябинска.

В настоящее время занятия для детей в Центре проводятся в обычном режиме.

«Это была учебная тревога. Сейчас все в порядке, все занятия проводятся», — пояснили сотрудники Центра.