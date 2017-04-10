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13:09 (мск), источник: РИА Новости

В Таганроге 47 жильцов пострадавшего от взрыва дома попросили о расселении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Около 50 жильцов пострадавшего от взрыва бытового газа пятиэтажного дома в Таганроге Ростовской области обратились за расселением, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.

По предварительным данным, в воскресенье 9 апреля в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще 10 частично пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Специалисты не нашли повреждений газового оборудования в квартире, где произошел взрыв.

«За расселением обратилось 47 человек (из них 3 детей и 1 инвалид 2-й группы). 2 инвалида 1-й группы размещены в БСМП Таганрога для оказания должного ухода», — говорится в сообщении МЧС.

Она добавила, что остальные жители пострадавшего дома расселились у родственников.

В настоящее время открыт пункт временного размещения на базе гостиницы «Таганрог», 64 жильцам дома, которых изначально разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу. Кроме того, людям разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи. Ранее МЧС сообщало, что из дома были эвакуированы более 130 человек.

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