5-летний ребенок в Волгоградской области сбит машиной, двигавшейся без водителя
9 апреля в 16:00 65-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» запустил двигатель автомашины, находящейся внутри двора домовладения.
9 апреля в 16:00 65-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» запустил двигатель автомашины, находящейся внутри двора домовладения.
Мужчина не обратил внимание, что в автомашине была включена 1 передача. Автомобиль начал движение и совершил наезд на 5-летнего мальчика, находившегося перед машиной.
В результате ДТП мальчик с травмами доставлен в больницу, сообщает ВДТВ