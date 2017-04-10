5-летний ребенок в Волгоградской области сбит машиной, двигавшейся без водителя

Мужчина не обратил внимание, что в автомашине была включена 1 передача. Автомобиль начал движение и совершил наезд на 5-летнего мальчика, находившегося перед машиной.

В результате ДТП мальчик с травмами доставлен в больницу, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.