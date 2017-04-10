Огненные выходные в Хабаровском крае: «Местное население поджигает лес»

Сотрудники хабаровской лесоохраны за два дня, 8 и 9 апреля, ликвидировали 5 лесных пожаров вблизи от населенных пунктов. Специалисты убеждены, что причина возгораний — человеческий фактор, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все очаги возникли в непосредственной близости от поселений. В районе имени Лазо они находились всего в 4 километрах от поселка Дурмин и села Васильевка. Очевидно, что лес подожгло местное население», — сообщил начальник охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергей Бутин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Хабаровском крае было зафиксировано 286 лесных пожаров. Огонь охватил 97 тысяч гектаров лесов Государственного Лесного фонда и хабаровского управления лесами. Основной причиной лесных пожаров из года в год становится человеческий фактор.