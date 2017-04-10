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10:29 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Невского в Калининграде легковушка врезалась в грузовик: движение затруднено

Утром в понедельник, 10 апреля, на улице Невского произошло ДТП с участием грузовика «Ман» и «Шкоды».

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данные, легковушка перестраивалась в другую полосу.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, авария случилась на подъезде к площади Василевского. Транспортные средства получили незначительные повреждения. Никто из людей не пострадал.

Движение по улице Невского в сторону центра города существенно затруднено. Участники ДТП ожидают прибытия полиции.

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