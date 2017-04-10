На улице Невского в Калининграде легковушка врезалась в грузовик: движение затруднено
Утром в понедельник, 10 апреля, на улице Невского произошло ДТП с участием грузовика «Ман» и «Шкоды».
Утром в понедельник, 10 апреля, на улице Невского произошло ДТП с участием грузовика «Ман» и «Шкоды».
По предварительным данные, легковушка перестраивалась в другую полосу.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, авария случилась на подъезде к площади Василевского. Транспортные средства получили незначительные повреждения. Никто из людей не пострадал.
Движение по улице Невского в сторону центра города существенно затруднено. Участники ДТП ожидают прибытия полиции.