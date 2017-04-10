Под Тольятти льдину с четырьмя рыбаками оторвало от берега

Вечером 9 апреля в Ставропольском районе на реке Волга между селами Хрящевка и Висла четверо рыбаков оказались отрезаны от берега на дрейфующей льдине. Ледовое поле площадью 4 квадратных километра с четырьмя рыбаками оторвало от левого берега. Под действием ветра и течения льдину сносило по открытой воде к правому берегу реки Волга. В результате образовалась промоина шириной в 2 километра. Людям, находившимся на льдине, оставалось только ждать помощи от спасателей. В 16.15 спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти начали спасательную операцию по эвакуации рыбаков на берег.

Аэроглиссер «Патруль» успешно преодолев преграды из торосов и воды смог добраться до потерпевших. Благодаря слаженным действиям спасателей поиск и эвакуацию рыбаков удалось завершить до наступления темного времени суток. В 18.00 пострадавшие были доставлены до берега, сообщает ПСС по Самарской области.