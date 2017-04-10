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11:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

16-летний подросток из Братска пострадал после падения с высоты

Юноша находится в реанимации.

Молодого братчанина доставили в больницу после падения с высоты недостроенного здания. 16-летний пострадавший доставлен в тяжелом состоянии и в данный момент находится в реанимации. Об этом сообщает ТК Город.

Известно, что местом происшествия стало недостроенное здание Дворца пионеров, располагающееся неподалеку от Мемориала Славы. Как уже установили органы дознания, юноша прогуливался по верхним этажам. В какой-то момент он оступился и, не удержавшись на краю, упал вниз.

Пострадавший является студентом Целлюлозно-бумажного колледжа. Сообщается, что семья юноши благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Полицейские устанавливают подробности происшествия.

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