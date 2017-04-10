16-летний подросток из Братска пострадал после падения с высоты
Юноша находится в реанимации.
Юноша находится в реанимации.
Молодого братчанина доставили в больницу после падения с высоты недостроенного здания. 16-летний пострадавший доставлен в тяжелом состоянии и в данный момент находится в реанимации. Об этом сообщает ТК Город.
Известно, что местом происшествия стало недостроенное здание Дворца пионеров, располагающееся неподалеку от Мемориала Славы. Как уже установили органы дознания, юноша прогуливался по верхним этажам. В
Пострадавший является студентом