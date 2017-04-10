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11:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин из мести угнал машину у своего знакомого

В Хабаровске задержали 30-летнего местного жителя, который угнал автомобиль у своего знакомого.

Как выяснилось, накануне мужчины вместе выпивали. Во время застолья они поссорились, злоумышленник избил владельца иномарки и уехал на ней. Ущерб составил 420 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы остановили фигуранта в Железнодорожном районе города. Мужчину доставили в отдел полиции и допросили. По словам задержанного, машину он угнал, чтобы отомстить своему обидчику.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Иномарку вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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