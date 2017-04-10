Хабаровчанин из мести угнал машину у своего знакомого
В Хабаровске задержали 30-летнего местного жителя, который угнал автомобиль у своего знакомого.
В Хабаровске задержали 30-летнего местного жителя, который угнал автомобиль у своего знакомого.
Как выяснилось, накануне мужчины вместе выпивали. Во время застолья они поссорились, злоумышленник избил владельца иномарки и уехал на ней. Ущерб составил 420 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска и
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Иномарку вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на