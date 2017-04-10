Хабаровчанин из мести угнал машину у своего знакомого

Как выяснилось, накануне мужчины вместе выпивали. Во время застолья они поссорились, злоумышленник избил владельца иномарки и уехал на ней. Ущерб составил 420 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы остановили фигуранта в Железнодорожном районе города. Мужчину доставили в отдел полиции и допросили. По словам задержанного, машину он угнал, чтобы отомстить своему обидчику.