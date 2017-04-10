Школьники угнали «Ниву» в Усть-Уде Иркутской области и попали на ней в ДТП
Злоумышленников привлекут к уголовной ответственности.
Злоумышленников привлекут к уголовной ответственности.
Трое молодых людей, двое из которых учащиеся школы, взломали гараж по улице Комсомольской в поселке
По версии следствия, трое молодых людей, двое из которых учащиеся школы, угнали автомобиль, после чего не справившись с управлением, совершили ДТП. Транспортное средство бросили на автодороге «поселок
«В настоящее время все подозреваемые задержаны, установлено, что молодые люди состоят на учете в ПДН и характеризуются отрицательно», — отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.