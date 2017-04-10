Школьники угнали «Ниву» в Усть-Уде Иркутской области и попали на ней в ДТП

Трое молодых людей, двое из которых учащиеся школы, взломали гараж по улице Комсомольской в поселке Усть-Уда Приангарья и похитили автомобиль ВАЗ-21213. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и молодые люди попали в аварию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 7 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, трое молодых людей, двое из которых учащиеся школы, угнали автомобиль, после чего не справившись с управлением, совершили ДТП. Транспортное средство бросили на автодороге «поселок Усть-Уда — село Светлолобово», где оно позже было обнаружено сотрудниками ГИБДД и скрылись.

«В настоящее время все подозреваемые задержаны, установлено, что молодые люди состоят на учете в ПДН и характеризуются отрицательно», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.