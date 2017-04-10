В Симферополе поймали 35 узбеков-нелегалов, половину уже выдворили из РФ

По словам начальника департамента административно-технического контроля администрации Юрия Бравникова, за минувшую неделю в ходе рейдов в отношении виновных лиц составлено 102 административных протокола.

«Значительная часть административных протоколов — 35 — составлена в отношении граждан Республики Узбекистан, которые на территории Симферополя ведут незаконную торговую деятельность. Информация по мигрантам передается в управлении миграции при МВД для решения вопроса о выдворении граждан, которые систематически нарушают законодательство страны пребывания. На сегодняшний день более 15 граждан осуществлявших незаконную торговую деятельность, выдворены за пределы Российской Федерации. Им запрещен въезд в страну сроком на 5 лет», — уточнил Бравников.

Он добавил, что по результатам рейдов мероприятий пресечена незаконная торговля в районе Центрального и Куйбышевского рынков, улицы Бородина.

«Все невостребованное имущество вывозится на полигон ТБО, параллельно специализированные предприятия осуществляют уборку территории от мусора, который остается от торгующих», — заключил начальник профильного департамента.