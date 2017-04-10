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10:57 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму просекли провоз с Украины драгоценностей на 500 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали гражданку Украины при попытке провезти на территорию РФ крупную партию драгоценностей, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска Джанкой во время въезда в Крым.

Гражданка Украины следовала по маршруту Днепропетровск — Севастополь.

«При прохождении паспортного контроля сотрудник управления, используя специализированную технику, обнаружил на теле женщины спрятанное металлическое вложение», — говорится в сообщении.

После проведения личного досмотра задержанной и автомобиля выявили два пакета с ювелирными изделиями желтого и металлического цвета общим весом около одного килограмма в количестве 150 штук.

В частности, обнаружены кольца, серьги, нательные кресты, браслеты, подвески, цепочки, наручные часы. На всех изделиях имелись ценники в рублях. Приблизительная стоимость около полумиллиона рублей.

Установлено, что женщина пыталась переместить «посылку» через госграницу по просьбе своей знакомой для реализации, за что ей обещано вознаграждение в размере 200 долларов США.

В действиях задержанной усматриваются признаки административного нарушения. Гражданка Украины передана сотрудникам крымской таможни.

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