Маршрутка переехала пассажирку возле остановки в Красноярске
Ее сбил отъезжавший автобус и, как отметили свидетели происшествия, проехал по ней.
Ее сбил отъезжавший автобус и, как отметили свидетели происшествия, проехал по ней.
На улице Белинского в Красноярске пенсионерка попала под автобус, сообщили 10 апреля очевидцы происшествия.
Несчастный случай, обстоятельства которого сейчас устанавливают дорожные полицейские, произошел на остановке «Ул. Дубенского». Как пояснили в
Сейчас женщина доставлена в больницу, но в каком состоянии она находится — в полиции не пояснили.