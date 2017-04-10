Маршрутка переехала пассажирку возле остановки в Красноярске

На улице Белинского в Красноярске пенсионерка попала под автобус, сообщили 10 апреля очевидцы происшествия.

Несчастный случай, обстоятельства которого сейчас устанавливают дорожные полицейские, произошел на остановке «Ул. Дубенского». Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, 70-летняя женщина вышла на остановке из автобуса, следовавшего маршрутом № 83, но не отошла с проезжей части, а продолжила двигаться по ней. В этот момент ее сбил отъезжавший автобус и, как отметили свидетели происшествия, проехал по ней.

Сейчас женщина доставлена в больницу, но в каком состоянии она находится — в полиции не пояснили.