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11:17 (мск), источник: Newslab.ru

Маршрутка переехала пассажирку возле остановки в Красноярске

Ее сбил отъезжавший автобус и, как отметили свидетели происшествия, проехал по ней.

На улице Белинского в Красноярске пенсионерка попала под автобус, сообщили 10 апреля очевидцы происшествия.

Несчастный случай, обстоятельства которого сейчас устанавливают дорожные полицейские, произошел на остановке «Ул. Дубенского». Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, 70-летняя женщина вышла на остановке из автобуса, следовавшего маршрутом № 83, но не отошла с проезжей части, а продолжила двигаться по ней. В этот момент ее сбил отъезжавший автобус и, как отметили свидетели происшествия, проехал по ней.

Сейчас женщина доставлена в больницу, но в каком состоянии она находится — в полиции не пояснили.

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