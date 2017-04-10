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12:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске с Октябрьского моста спрыгнул мужчина

В Новосибирске с Октябрьского моста спрыгнул мужчина, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Днем 10 апреля с Октябрьского моста спрыгнул неизвестный мужчина, произошедшее видела жительница Новосибирска, которая вызвала спасателей.

«Девушка, которая шла по мосту немного ранее, видела, как с моста собирался прыгнуть мужчина. Она попыталась его остановить, но он все-таки спрыгнул. К моменту приезда спасателей, его уже унесло течением», — говорится в сообщении.

Очевидцы заметили мужчину в воде между железнодорожным и Коммунальным мостами. Он утонул до приезда спасателей. .

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