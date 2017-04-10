В Новосибирске с Октябрьского моста спрыгнул мужчина
В Новосибирске с Октябрьского моста спрыгнул мужчина, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
В Новосибирске с Октябрьского моста спрыгнул мужчина, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Днем 10 апреля с Октябрьского моста спрыгнул неизвестный мужчина, произошедшее видела жительница Новосибирска, которая вызвала спасателей.
«Девушка, которая шла по мосту немного ранее, видела, как с моста собирался прыгнуть мужчина. Она попыталась его остановить, но он
Очевидцы заметили мужчину в воде между железнодорожным и Коммунальным мостами. Он утонул до приезда спасателей. .