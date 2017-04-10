В Краснодаре мошенница продавала знакомым съемные квартиры
В Краснодаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Уроженку Абинского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
В Краснодаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Уроженку Абинского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Своим знакомым и родственникам она предлагала помощь при покупке квартир в рассрочку. Как убеждала потерпевших мошенница, она лично знакома с застройщиками, поэтому квартиры можно приобрести с хорошей скидкой. Как оказалось, женщина снимала квартиры в новостройках в разных частях города, после чего приглашала потерпевших посмотреть на будущую покупку. Согласившись на сделку, клиенты передавали ей деньги в размере от 650 тысяч рублей до 1,8 млн рублей.
При оформлении подложных договоров
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили ГТРК «Кубань» в