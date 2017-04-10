В Краснодаре мошенница продавала знакомым съемные квартиры

Своим знакомым и родственникам она предлагала помощь при покупке квартир в рассрочку. Как убеждала потерпевших мошенница, она лично знакома с застройщиками, поэтому квартиры можно приобрести с хорошей скидкой. Как оказалось, женщина снимала квартиры в новостройках в разных частях города, после чего приглашала потерпевших посмотреть на будущую покупку. Согласившись на сделку, клиенты передавали ей деньги в размере от 650 тысяч рублей до 1,8 млн рублей.

При оформлении подложных договоров купли-продажи жилплощади обвиняемая использовала имена вымышленных руководителей строительных фирм и печати организаций-застройщиков, в которых несколько лет назад работала руководителем. Когда потерпевшие не получили ключей от якобы приобретенной ими жилплощади, они стали обращаться в полицию. Всего от действий мошенницы пострадали 11 граждан — жители Краснодарского, Хабаровского края и одной из стран ближнего зарубежья. Общий ущерб составил более 10,5 миллионов рублей.