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11:20 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре мошенница продавала знакомым съемные квартиры

В Краснодаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Уроженку Абинского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Своим знакомым и родственникам она предлагала помощь при покупке квартир в рассрочку. Как убеждала потерпевших мошенница, она лично знакома с застройщиками, поэтому квартиры можно приобрести с хорошей скидкой. Как оказалось, женщина снимала квартиры в новостройках в разных частях города, после чего приглашала потерпевших посмотреть на будущую покупку. Согласившись на сделку, клиенты передавали ей деньги в размере от 650 тысяч рублей до 1,8 млн рублей.

При оформлении подложных договоров купли-продажи жилплощади обвиняемая использовала имена вымышленных руководителей строительных фирм и печати организаций-застройщиков, в которых несколько лет назад работала руководителем. Когда потерпевшие не получили ключей от якобы приобретенной ими жилплощади, они стали обращаться в полицию. Всего от действий мошенницы пострадали 11 граждан — жители Краснодарского, Хабаровского края и одной из стран ближнего зарубежья. Общий ущерб составил более 10,5 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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