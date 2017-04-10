Бездомная скончалась в центре Краснодара
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Тело неизвестной женщины обнаружили на ул. Красноармейской.
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Тело неизвестной женщины обнаружили на ул. Красноармейской.
В дежурной части полиции приняли звонок 8 апреля в районе 6 утра.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. В обстоятельствах случившегося разбирались сотрудники
При осмотре на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Судя по внешнему виду, покойная была бездомной. Личность женщины пока не установлена. На вид ей от 45 до 50 лет.
По данным СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причиной смерти могли стать отравление алкоголем или переохлаждение.
В рамках доследственной проверки будет проведена