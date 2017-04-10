Бездомная скончалась в центре Краснодара

В дежурной части полиции приняли звонок 8 апреля в районе 6 утра.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. В обстоятельствах случившегося разбирались сотрудники следственно-оперативной группы.

При осмотре на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Судя по внешнему виду, покойная была бездомной. Личность женщины пока не установлена. На вид ей от 45 до 50 лет.

По данным СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, причиной смерти могли стать отравление алкоголем или переохлаждение.