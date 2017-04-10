НАЦ возбудил уголовное дело по контракту с фирмой-фантомом EME Parkleitsystem

Соответствующий ответ от НАЦ пришел на запрос Вадима Филиппова, до недавнего времени бывшего советником от фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева. Дело возбуждено по статье № 328 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса РМ.

Данный контракт, предусматривающий создание платных парковок в столице и передающий этой компании право на сбор миллионов леев, был незаконно подписан вице-примаром Нистором Грозаву. Незаконность этой схемы раскрыли социалисты. Также они рассказали, что если контракт с EME Parkleitsystem GMBH войдет в действие, то иностранная компания заработает на парковках в Кишиневе 83 миллиона евро и только 10% отдаст городу.

Позднее выяснилось, что компания EME Parkleitsystem подала на примэрию Кишинева в суд и требует обязать мунсовет одобрить Регламент по платным парковкам.

Также оказалось, что EME Parkleitsystem — это фейковая фирма, которая не имеет офиса, хотя его адрес указан на сайте, и телефона — он постоянно выключен. Более того, социалисты выявили причастность Киртоакэ к схеме, цель которой — хищение миллиарда леев у Кишинева.