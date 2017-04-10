Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Захарова назвала причину удара США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Алика Смехова «изумилась» нарядом Елены Ваенги
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
11:35 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ возбудил уголовное дело по контракту с фирмой-фантомом EME Parkleitsystem

Законность контракта, заключенного примэрией Кишинева с офшорной фирмой EME Parkleitsystem, будет проверена в рамках уголовного дела, инициированного Национальным антикоррупционным центром.

Источник: Actualitati.md

Соответствующий ответ от НАЦ пришел на запрос Вадима Филиппова, до недавнего времени бывшего советником от фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева. Дело возбуждено по статье № 328 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса РМ.

Читайте также
Страшное ДТП в столице: микроавтобус сбил женщину

Данный контракт, предусматривающий создание платных парковок в столице и передающий этой компании право на сбор миллионов леев, был незаконно подписан вице-примаром Нистором Грозаву. Незаконность этой схемы раскрыли социалисты. Также они рассказали, что если контракт с EME Parkleitsystem GMBH войдет в действие, то иностранная компания заработает на парковках в Кишиневе 83 миллиона евро и только 10% отдаст городу.

Позднее выяснилось, что компания EME Parkleitsystem подала на примэрию Кишинева в суд и требует обязать мунсовет одобрить Регламент по платным парковкам.

Также оказалось, что EME Parkleitsystem — это фейковая фирма, которая не имеет офиса, хотя его адрес указан на сайте, и телефона — он постоянно выключен. Более того, социалисты выявили причастность Киртоакэ к схеме, цель которой — хищение миллиарда леев у Кишинева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Узнай чем владеет вице-претор района Буюкань
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Россияне поддержали запрет социальных сетей для детей до 14 лет
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче в сериале Певец снимется в криминальном сериале, посвященном убийству знаменитого итальянского кутюрье
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь