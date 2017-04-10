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12:05 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских родителей предупредили о всплеске опасной инфекции

В организм вирус проникает через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае ожидается всплеск ротавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Заболеть могут люди любого возраста, но чаще всего отмечается заболеваемость среди детей от полугода до двух лет.

Специалисты напоминают, что заболеваемость ротавирусной инфекцией регистрируется в течение всего года, но наибольший уровень отмечается в марте-апреле и августе-октябре.

В организм вирус проникает через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте. Заражение может произойти при употреблении инфицированной воды (пищевой лед, вода в бассейнах и другое), продуктов (при несоблюдении правил обработки овощей и фруктов, при нарушении технологии приготовления блюд и так далее). Одной из основных причин распространения ротавирусов является несоблюдение правил личной гигиены, когда передача инфекции происходит через руки, которыми в свою очередь, загрязняются посуда, игрушки, белье.

Роспотребнадзор рекомендует жителям края регулярно мыть руки с мылом (перед едой, после посещения туалета, возвращаясь с улицы, после посещения общественных мест, поездок в общественном транспорте и т. д.); проветривать помещение и проводить влажную уборку; обрабатывать специальными антибактериальными средствами ручки дверей, сантехнику, панели телефонов, приборы в салоне автомобиля, клавиатуру компьютера и пультов — всего, с чем контактируют руки; пить только кипяченую питьевую воду, ею же мыть овощи, фрукты и ягоды; стараться как можно реже питаться в местах массового скопления людей.

Отметим, за 2 месяца этого года среди жителей Красноярского края показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией составил 12,07 на 100 тысяч населения, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года (21,39 на 100 тысяч населения).

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