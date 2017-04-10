Лжецелительницы похитили более 700 тыс. рублей у пенсионерки в Иркутске

В Иркутске полицейские ищут женщин, подозреваемых в похищении у 67-летней жительницы мкр-на Синюшина Гора 710 тыс. рублей. Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, во дворе жилого дома на бульваре Рябикова к пенсионерке подошли две незнакомки и представились целительницами. Они сообщили иркутянке, что на неё якобы наложена порча, а источник несчастий — деньги. Женщины предложили провести ритуал очищения, для которого попросили передать им все сбережения, чтобы после сеанса вернуть их абсолютно «чистыми». Доверчивая пенсионерка отдала свои деньги лжецелительницам, а те скрылись в неизвестном направлении.

Одной из разыскиваемых подозреваемых на вид 60 лет, у неё смуглый цвет лица, рост около 160 см. Она была одета в черное пальто, черную вязаную шапку и черные ботинки. Второй разыскиваемой на вид 30−40 лет, у неё европейский тип лица, худощавое телосложение.