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11:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лжецелительницы похитили более 700 тыс. рублей у пенсионерки в Иркутске

В Иркутске ищут гадалок, обманувших пенсионерку на 700 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске полицейские ищут женщин, подозреваемых в похищении у 67-летней жительницы мкр-на Синюшина Гора 710 тыс. рублей. Как сообщает 10 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, во дворе жилого дома на бульваре Рябикова к пенсионерке подошли две незнакомки и представились целительницами. Они сообщили иркутянке, что на неё якобы наложена порча, а источник несчастий — деньги. Женщины предложили провести ритуал очищения, для которого попросили передать им все сбережения, чтобы после сеанса вернуть их абсолютно «чистыми». Доверчивая пенсионерка отдала свои деньги лжецелительницам, а те скрылись в неизвестном направлении.

Одной из разыскиваемых подозреваемых на вид 60 лет, у неё смуглый цвет лица, рост около 160 см. Она была одета в черное пальто, черную вязаную шапку и черные ботинки. Второй разыскиваемой на вид 30−40 лет, у неё европейский тип лица, худощавое телосложение.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении или личности предполагаемых мошенниц, полиция просит обратиться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам 02 или (3952) 30−87−08.

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