Лжецелительницы похитили более 700 тыс. рублей у пенсионерки в Иркутске
В Иркутске ищут гадалок, обманувших пенсионерку на 700 тыс. рублей.
В Иркутске ищут гадалок, обманувших пенсионерку на 700 тыс. рублей.
В Иркутске полицейские ищут женщин, подозреваемых в похищении у 67-летней жительницы
Одной из разыскиваемых подозреваемых на вид 60 лет, у неё смуглый цвет лица, рост около 160 см. Она была одета в черное пальто, черную вязаную шапку и черные ботинки. Второй разыскиваемой на вид 30−40 лет, у неё европейский тип лица, худощавое телосложение.
Граждан,