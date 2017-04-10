В Сочи секретарь мирового судебного участка попался на взятке

По версии следствия, в декабре прошлого года в мировой судебный участок на рассмотрение поступил административный материал в связи с отказом водителя от прохождения медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Женщину, в отношении которой был составлен документ, секретарь судебного участка ввел в заблуждение. Он сообщил ей, что за 30 тысяч рублей готов не направлять постановление суда о привлечении ее к ответственности (лишение водительских прав) в адрес ДПС ГИБДД и судебных приставов-исполнителей. Подозреваемый также обещал, что сотрудники полиции не будут изымать водительское удостоверение.

Женщина поняла, что данное предложение носит противоправный характер, и обратилась в СК. Распорядиться деньгами, полученными от заявительницы, секретарь судебного участка не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.