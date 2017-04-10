Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Алика Смехова «изумилась» нарядом Елены Ваенги
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12:02 (мск), источник: dostup1.ru

Суд выпустил из СИЗО главу Баландинского поселения

Облсуд решил, что «вновь избранная мера пресечения будет достаточной для достижения целей уголовного судопроизводства».

Челябинский областной суд сегодня, 10 апреля, изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест главе Баландинского поселения Вере Галицковой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 27 марта Центральный райсуд продлил чиновнице меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 30 мая.

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Веры Галицковой, облсуд удовлетворил жалобы адвокатов: мера пресечения изменена на домашний арест сроком до 30 мая 2017 года», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, «вновь избранная мера пресечения будет достаточной для достижения целей уголовного судопроизводства».

Главе поселения вменяется часть 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в период 2014—2016 годов она получала деньги от граждан за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Сначала женщину отправили под домашний арест, но прокуратура добилась заключения ее под стражу, мотивировав это тем, что «в силу занимаемого положения, социального статуса, властных полномочий, имея цель избежать уголовной ответственности, обвиняемая может оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мэрия: вырубка 71 дерева в сквере Челябинска абсолютно законна
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Россияне поддержали запрет социальных сетей для детей до 14 лет
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче в сериале Певец снимется в криминальном сериале, посвященном убийству знаменитого итальянского кутюрье
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь