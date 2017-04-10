Организатор финансовой пирамиды получил почти 6 лет тюрьмы

Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Схема была классической: 31-летний кубанец предлагал вложить деньги под высокие проценты.

Рассчитывая на хорошую прибыли от инвестиций, доверчивые граждане передали ему более 16 млн рублей.

Мошенник, естественно, не планировал выполнять своих обязательств по выплатам. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд признал его виновным, приговорив 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Также осужденный больше не сможет заниматься предпринимательской деятельностью.