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15:31 (мск), источник: Новая Кубань

Организатор финансовой пирамиды получил почти 6 лет тюрьмы

Мужчина обманул жителей Абинского района на 16 млн рублей.

Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. Схема была классической: 31-летний кубанец предлагал вложить деньги под высокие проценты.

Рассчитывая на хорошую прибыли от инвестиций, доверчивые граждане передали ему более 16 млн рублей.

Мошенник, естественно, не планировал выполнять своих обязательств по выплатам. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд признал его виновным, приговорив 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Также осужденный больше не сможет заниматься предпринимательской деятельностью.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, права всех потерпевших были восстановлены. Кубанцев призывают к бдительности при рассмотрении предложений об инвестировании денежных средств.

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