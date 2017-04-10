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16:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Угонщик «ВАЗа» в Волгоградской области пытался во время погони сбить авто полицейских

В ночь на 10 апреля сотрудники отдела ГИБДД по Михайловскому району во время дежурства обратили внимание на автомашину «ВАЗ-2106», водитель которой намеренно грубо нарушал правила дорожного движения, игнорировал запрещающий сигнал светофора, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель не реагировал на требование полицейских остановиться, началась погоня. Не менее 20 минут водитель пытался скрыться от преследователей, пытаясь при этом повредить патрульное авто. Однако беглец не рассчитал силы авто. Отечественный «ВАЗ» заглох в самый ответственный момент. Из машины выскочил молодой человек, державший в руках обшивку с руля, он попытался скрыться.

Обнаружили нарушителя спрятавшимся в груде сухих веток и листвы. Это 20-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражу и угон. Молодой человек находился явно в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования отказался, в силу чего в отношении него был составлен административный протокол.

Автомашина, на которой скрывался молодой человек, была угнана им от жилого дома в Михайловке, хозяин которой успел написать заявление об ее исчезновении.

Возбуждено уголовное дело по статье части 1 статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение транспортным средством». Также водителя привлекут к уголовной ответственности за управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительских прав за аналогичное нарушение.

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