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13:35 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска столкнулись три автомобиля

На одном из непростых перекрестков Омска произошла авария.

Сегодня днем в центре Омска произошла авария с участием трех машин. ДТП произошло на Ленинградской площади около одноименного моста.

Как пояснили порталу Om1.ru в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 11:45.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что столкнулись Honda, Mazda и Mercedes. Пока неизвестно, кто нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП. Однако, как сообщили в ведомстве, что пострадавших в аварии нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Фотографии аварии появились в паблике «ЧП Омск».

В комментариях омичи приходят к выводу, что виновник аварии — «Мерседес». Горожане шутят на злободневную тему: аварии можно было бы избежать, если бы на машинах были наклейки «шипы».

Из-за дефицита в Омске наклеек «шипы» водители сами рисуют и распечатывают знаки.

Отметим, этот перекресток является непростым участком — часть машин движется с Иртышской набережной, другая — по улице Ленина. Здесь часто создаются аварийно опасные ситуации. Участникам движения, едущих с Набережной, порой непросто совершить маневры.

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