В центре Омска столкнулись три автомобиля
На одном из непростых перекрестков Омска произошла авария.
На одном из непростых перекрестков Омска произошла авария.
Сегодня днем в центре Омска произошла авария с участием трех машин. ДТП произошло на Ленинградской площади около одноименного моста.
Как пояснили порталу Om1.ru в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 11:45.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что столкнулись Honda, Mazda и Mercedes. Пока неизвестно, кто нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП. Однако, как сообщили в ведомстве, что пострадавших в аварии нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Фотографии аварии появились в паблике «ЧП Омск».
В комментариях омичи приходят к выводу, что виновник аварии — «Мерседес». Горожане шутят на злободневную тему: аварии можно было бы избежать, если бы на машинах были наклейки «шипы».
Отметим, этот перекресток является непростым участком — часть машин движется с Иртышской набережной, другая — по улице Ленина. Здесь часто создаются аварийно опасные ситуации. Участникам движения, едущих с Набережной, порой непросто совершить маневры.