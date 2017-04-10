Опубликовано видео конфликта со стрельбой в Сочи
Как сообщал «Югополис», в воскресенье, 9 апреля, в Сочи преступник с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападение на сотрудника полиции произошло в поселке Кудепста.
Как сообщал «Югополис», в воскресенье, 9 апреля, в Сочи преступник с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападение на сотрудника полиции произошло в поселке Кудепста.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки. Внезапно водитель напал на полицейского и нанес ему 3 ножевых ранения. Напарник сотрудника ДПС применил табельное оружие и сделал один предупредительный выстрел в воздух, а затем второй — в сторону нападавшего. Тот получил огнестрельное ранение в область шеи.
Тяжело раненного сотрудника полиции доставили в больницу. Нападавший также доставлен в медучреждение.
Как сообщают сочинские СМИ, конфликт возник еще до приезда полиции. Несколько местных жителей заблокировали автомобиль с госномером 24 региона (Красноярский край), водитель которого вел себя
На видео запечатлен момент драки водителя с местными жителями. Мужчина ведет себя крайне странно, видимо, находясь под воздействием наркотиков.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».