Опубликовано видео конфликта со стрельбой в Сочи

Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки. Внезапно водитель напал на полицейского и нанес ему 3 ножевых ранения. Напарник сотрудника ДПС применил табельное оружие и сделал один предупредительный выстрел в воздух, а затем второй — в сторону нападавшего. Тот получил огнестрельное ранение в область шеи.

Тяжело раненного сотрудника полиции доставили в больницу. Нападавший также доставлен в медучреждение.

Как сообщают сочинские СМИ, конфликт возник еще до приезда полиции. Несколько местных жителей заблокировали автомобиль с госномером 24 региона (Красноярский край), водитель которого вел себя неадекватно-во время езды резко перестраивался из ряда в ряд, создавая угрозу для окружающих.

На видео запечатлен момент драки водителя с местными жителями. Мужчина ведет себя крайне странно, видимо, находясь под воздействием наркотиков.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».