Министр назвал инциденты с самолетами «Эйр Астаны» «аномальными»
Касымбек отметил, что проводится разбирательство.
Касымбек отметил, что проводится разбирательство.
Глава Министерства инвестиций и развития Казахстана Женис Касымбек высказался об инцидентах с самолетами авиакомпании «Эйр Астана». По его словам, март был «какой-то аномальный», передает Sputnik Казахстан.
«В целом, если брать годовую статистике по «Эйр Астане», достаточно хороший уровень пунктуальности, хороший уровень по вопросам безопасности.
Действительно, за март четыре ситуации было. (…) Последний месяц
Он отметил, что были моменты, когда система показывала отказ двигателя, и моменты с отказом навигационного оборудования.
«Но в компании в соответствии с международными стандартами приняты высокие требования по безопасности, поэтому экипаж моментально при получении этого сигнала осуществляет посадку», — добавил он.
Министр отметил, что работа экипажа в этих случаях показала их высокую квалификацию.
«Любой сигнал, датчик сработали обоснованно- необоснованно, то экипаж “Эйр Астаны” принимает решение о посадке, потому что безопасности в первую очередь», — заключил Касымбек.
Напомним, сегодня, 10 апреля, самолет, вылетевший из Алматы в Дубай, вернулся обратно по технической причине. На борту находилось 133 человека. Через несколько часов самолет вылетел к пункту назначения.
С начала года произошло несколько случаев с рейсами «Эйр Астаны», когда воздушные судна возвращались обратно в аэропорт вылета или совершали экстренную посадку.
Так, 3 марта рейс авиакомпании «Эйр Астана» КС 881, летевший из Алматы в Уральск, совершил посадку в Актобе
Несколько дней спустя, 7 марта, самолет, выполнявший рейс Астана — Алматы, сел в аэропорту назначения с выключенным двигателем. На борту находились 69 человек и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.
8 марта самолету «Эйр Астаны», вылетевшему из Алматы в Атырау, пришлось вернуться в аэропорт вылета
А 22 марта самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы — Бишкек KC109 AirAstana, подал сигнал SOS в воздухе. Тогда причиной стало сообщение о падении давления масла, однако, как позже сообщили в авиакомпании, уведомление было вызвано ложным срабатыванием системы сигнализации.