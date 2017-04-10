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12:25 (мск), источник: Nur.kz

Министр назвал инциденты с самолетами «Эйр Астаны» «аномальными»

Касымбек отметил, что проводится разбирательство.

Источник: Nur.kz

Глава Министерства инвестиций и развития Казахстана Женис Касымбек высказался об инцидентах с самолетами авиакомпании «Эйр Астана». По его словам, март был «какой-то аномальный», передает Sputnik Казахстан.

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«В целом, если брать годовую статистике по «Эйр Астане», достаточно хороший уровень пунктуальности, хороший уровень по вопросам безопасности.

Действительно, за март четыре ситуации было. (…) Последний месяц какой-то аномальный действительно был. Совместно с транспортной прокуратурой мы разбирательство сегодня проводим, — сообщил Касымбек.

Он отметил, что были моменты, когда система показывала отказ двигателя, и моменты с отказом навигационного оборудования.

«Но в компании в соответствии с международными стандартами приняты высокие требования по безопасности, поэтому экипаж моментально при получении этого сигнала осуществляет посадку», — добавил он.

Министр отметил, что работа экипажа в этих случаях показала их высокую квалификацию.

«Любой сигнал, датчик сработали обоснованно- необоснованно, то экипаж “Эйр Астаны” принимает решение о посадке, потому что безопасности в первую очередь», — заключил Касымбек.

Напомним, сегодня, 10 апреля, самолет, вылетевший из Алматы в Дубай, вернулся обратно по технической причине. На борту находилось 133 человека. Через несколько часов самолет вылетел к пункту назначения.

С начала года произошло несколько случаев с рейсами «Эйр Астаны», когда воздушные судна возвращались обратно в аэропорт вылета или совершали экстренную посадку.

Так, 3 марта рейс авиакомпании «Эйр Астана» КС 881, летевший из Алматы в Уральск, совершил посадку в Актобе из-за сообщения о неисправности в системе распределения воздуха двигателя.

Несколько дней спустя, 7 марта, самолет, выполнявший рейс Астана — Алматы, сел в аэропорту назначения с выключенным двигателем. На борту находились 69 человек и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

8 марта самолету «Эйр Астаны», вылетевшему из Алматы в Атырау, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за сбоя в навигационном оборудовании.

А 22 марта самолет Embraer, выполняющий рейс Алматы — Бишкек KC109 AirAstana, подал сигнал SOS в воздухе. Тогда причиной стало сообщение о падении давления масла, однако, как позже сообщили в авиакомпании, уведомление было вызвано ложным срабатыванием системы сигнализации.

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