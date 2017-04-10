Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в «Парковом»

«По версии следствия, в дневное время около одного из домов было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы», — сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, в выходные в микрорайоне «Парковый» в выходные днем в одном из дворов насмерть забили молодого мужчину. Конфликт разгорелся на глазах у прохожих. Погибший ссорился с семейной парой. Затем один из мужчин насмерть забил другого доской от скамейки. По одной из версий, причиной произошедшего стала ревность.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»). Задержан подозреваемый в совершении данного преступления — мужчина 1985 года рождения. Он допрошен. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения», — уточнил Шишков.