В Прикамье депутат обвиняется в растрате 7 млн руб

По версии следствия, в 2014 году депутат, являясь главой крестьянского хозяйства, под предлогом создания семейной животноводческой фермы на базе своего хозяйства получил на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов грант на 7 млн руб., предоставив на рассмотрение комиссий документы, часть из которых не соответствовала действительности и содержала ложные сведения.

После получения гранта обвиняемый распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению и причинил ущерб федеральному, краевому и местному бюджетам на общую сумму 7 млн руб.

В ходе расследования был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, общей стоимостью более 10 млн руб.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.