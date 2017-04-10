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13:59 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье депутат обвиняется в растрате 7 млн руб

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении депутата одного из сельских поселений Чайковского района, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году депутат, являясь главой крестьянского хозяйства, под предлогом создания семейной животноводческой фермы на базе своего хозяйства получил на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов грант на 7 млн руб., предоставив на рассмотрение комиссий документы, часть из которых не соответствовала действительности и содержала ложные сведения.

После получения гранта обвиняемый распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению и причинил ущерб федеральному, краевому и местному бюджетам на общую сумму 7 млн руб.

В ходе расследования был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, общей стоимостью более 10 млн руб.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

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