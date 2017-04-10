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12:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Пермском пороховом заводе двух рабочих обожгло вспышкой

Оба госпитализированы.

Утром 10 апреля на ФКП «Пермский пороховой завод» при обслуживании технологического оборудования произошла вспышка. Два человека госпитализированы с легкими ожогами, сообщили «Уралинформбюро» на предприятии.

Возгорания не последовало, имущественного ущерба нет. Создана комиссия для расследования нештатной ситуации. Руководство Перми и краевая администрация поставлены в известность.

Следует напомнить, что прошлым летом на пороховом заводе пострадали трое мужчин и женщина. Один работник, получивший ожоги 96% тела, скончался в больнице.

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