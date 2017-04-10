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13:58 (мск), источник: РИА Новости

В Омске проверят информацию о гибели девочки от аллергии на лидокаин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи, а также безопасность фармакотерапии после гибели девочки от аллергии на лидокаин в Омской больнице, сообщили РИА новости в пресс-службе ведомства.

В понедельник Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что, по версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит качество оказания медицинской помощи, а также безопасность фармакотерапии», — сказали в Росздравнадзоре.

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