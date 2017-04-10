В Омске проверят информацию о гибели девочки от аллергии на лидокаин

В понедельник Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что, по версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит качество оказания медицинской помощи, а также безопасность фармакотерапии», — сказали в Росздравнадзоре.